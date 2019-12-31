Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 5 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kent merkezindeki farklı mahallelerde bulunan evlere operasyon düzenleyen ekipler, M.A.Ş.H, S.Z.H, H.S.Ş.E, T.S.Ş.E. ve F.TS.E'yi gözaltına aldı.
Evlerde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlıların Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttükten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye geldikleri, T.S.Ş.E'nin örgütün görevlendirmesiyle "imamlık" yaparak sempatizan kazandırmaya çalıştığı öğrenildi.