Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

29.10.2020 13:02 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:07
Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kırşehir'de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kırşehir'de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Cacabey Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan törenler, Valilik binası önünde Vali İbrahim Akın'ın tebrikleri kabulü ile başladı. Valilik önünde, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler uygulanarak düzenlenen Cumhuriyetin 97. Yıldönümü kutlama törenine Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ve MHP Kırşehir Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, daire müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Akın, Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Vali Akın, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunun 97. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Vali İbrahim Akın, "Mondros Ateşkes Antlaşması ile kutsal vatan topraklarımız düşmanlarca işgal edilmiş, ordularımız dağıtılmış, silahları toplatılmış, milletimiz çaresiz bırakılarak tarih sahnesinden silinmek istenmiştir. Bu toprakların sahipleri olarak bizler, ülkemizin hedefleri doğrultusunda yarının daha güçlü, daha huzurlu, daha müreffeh Türkiye'sini elbirliğiyle inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun içte ve dışta ülkemizi bölmek ve milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Nitekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına, milletçe 2023 hedeflerimize ulaşmış, birlik ve beraberliğimizi en üst seviyeye çıkarmış olarak gireceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Etkinlik, araç konvoyu geçişi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Osman Durmuş Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Cem Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Fransa Antalya Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Kırşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 13:15:01. #1.15#
title