Kırşehir'de, cuma namazı yağmur altında kılındı
Kırşehir'de, vatandaşlar cuma namazını Cacabey Meydanı'nda yağmur altında kıldıSabah saatlerinden itibaren şehri etkisi altına alan yağış, namaz vakti yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı.
19.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:42
Kırşehir'de, vatandaşlar cuma namazını Cacabey Meydanı'nda yağmur altında kıldı
Sabah saatlerinden itibaren şehri etkisi altına alan yağış, namaz vakti yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı. Meydan da namaz kılmak isteyenler, geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı alana belirlenen noktalardan girdi. Cemaate giriş noktalarında maske dağıtımı yapılırken el dezenfektanı sıkıldı.
Namaz esnasında yağış ihtimaline karşı cemaatten bazıları şemsiye ile tedbir alırken bazıları da seccade altına poşet ve karton koydu. Fiziksel mesafe kurallarının uygulandığı alanlarda normal namazlarda uygulanan saf düzeni uygulanmadı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA