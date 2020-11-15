Kırşehir'de çörek otu yetiştiriciliği çalışmaları
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Kırşehir'de çörek otu yetiştiriciliği çalışmaları

15.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 15.11.2020 13:54
Kırşehir'de çörek otu yetiştiriciliği çalışmaları

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, kentte 2500 dekar alanda çörek otu ekimi yapılarak, başarılı olduklarını bildirdi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, kentte 2500 dekar alanda çörek otu ekimi yapılarak, başarılı olduklarını bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Müdürlüğünün çörek otu yetiştiriciliği projesinin geçen yıl Konya Ovası Projesi (KOP) Başkanlığı tarafından onaylanmasıyla farklı bölgelerde 2500 dekar alanda ekimi yapılarak, başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Çörek otu yetiştiriciliğinin Kırşehir için çok yeni ve alternatif bir ürün olduğunu ifade eden Şahin, çörek otunun birçok faydası bulunduğunu da aktardı.

Şahin, "Ürün, ilimiz toprak ve iklim yapısına uygun olup, timokinon oranı yüksektir. İlimizde yeni bir alternatif ürün olması sebebiyle çiftçilerimize yetiştiricilik konularında müdürlük olarak destek verdik. Gübrelemesi, ilaçlaması nasıl yapılır, yetişmesi ve olgunlaşması, hasat dönemine ulaştığında nasıl yapılacağı gibi konularda bilgi verdik. Çiftçilerimiz il ve ilçe müdürlüklerimize gelerek teknik personelimizden bu konu bilgi alabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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