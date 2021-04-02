Kırşehir'de çiftçilere 2,5 milyon lira tohum desteği
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Kırşehir'de çiftçilere 2,5 milyon lira tohum desteği

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de çiftçilere 2,5 milyon lira tohum desteği

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu yıl çiftçilere yeşil mercimek, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği ve silajlık mısır ürünlerinde toplam maliyeti yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan yüzde 75 hibeli tohum desteği sağlanacağını bildirdi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu yıl çiftçilere yeşil mercimek, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği ve silajlık mısır ürünlerinde toplam maliyeti yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan yüzde 75 hibeli tohum desteği sağlanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği tohum dağıtımı programında yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığınca projeler yapılarak çiftçilerin üretim için teşvik edildiğini belirtti.

Kırşehir'in ağırlıklı olarak tahıl üretiminin yapıldığı bölgelerin başında geldiğini vurgulayan Akın, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 20 binden fazla çiftçinin bulunduğunu, başta arpa olmak üzere en fazla buğday, nohut, yem bitkileri, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği, mercimek, patates ve kuru fasulye üretildiğini aktardı.

Geçen yıl kırmızı mercimek, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği ve Macar fiği ürünlerinde 518 çiftçiye toplam maliyeti 1 milyon 310 bin lira olan yüzde 75 hibeli tohum desteği verildiğini dile getiren Vali Akın, şöyle devam etti:

"2021 yılında yeşil mercimek, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği ve silajlık mısır ürünlerinde toplam maliyeti yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan yüzde 75 hibeli tohum desteği yapılacak. 2020 ve 2021 yılları üretim sezonu içerisinde dağıtımı yapılan bu tohumlar ile ekim alanlarında mercimekte yüzde 56, kuru fasulyede yüzde 200, yağlık ayçiçeğinde yüzde 43 ve yem bitkisinde yüzde 25 oranında artış sağlanmıştır. 2020 yılında mazot ve gübre desteği başta olmak üzere çiftçilerimize yapılan toplam destek miktarı ise yaklaşık 152 milyon liradır. İnşallah yapılan bu desteklerle hem çiftçilerimizin refah seviyesi yükselecek hem de ülkemiz ve ilimiz tarımı daha iyi seviyelere gelecektir."

Konuşmanın ardından Vali Akın ile İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, çiftçilere yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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