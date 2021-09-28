Kırşehir'de ceza infaz kurumu personeline afet farkındalık eğitimi verildi - Haberler
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Kırşehir'de ceza infaz kurumu personeline afet farkındalık eğitimi verildi

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de ceza infaz kurumu personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından ceza infaz kurumlarının personeline afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü ekipleri tarafından ceza infaz kurumlarının personeline afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı afet farkındalık eğitimleri kapsamında, E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli için afet farkındalık eğitimi programı düzenlendiği belirtildi.

Ekipler tarafından kurumlarda verilen eğitimlerde deprem başta olmak üzere sıkça görülen afetlere yönelik afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların anlatıldığı vurgulanan açıklamada, afet anında telefon ve internet sistemlerinde kilitlenme yaşanmaması için yapılması gerekenlerle ilgili uyarılarda bulunuldu.

Kırşehir'de ceza infaz kurumu personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir'de ceza infaz kurumu personeline afet farkındalık eğitimi verildi

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