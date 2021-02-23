Kırşehir'de ceza infaz kurumu personeli yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı
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Kırşehir'de ceza infaz kurumu personeli yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

23.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:13
Kırşehir'de ceza infaz kurumu personeli yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli, yaban hayvanları için doğaya yiyecek takviyesinde bulundu.

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli, yaban hayvanları için doğaya yiyecek takviyesinde bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada, Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde bulunan ceza infaz kurumunun görevlilerinin yaban hayvanlarını soğuk kış günlerinde yalnız bırakmamak için Çuğun mevkisinde çalışma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli personel tarafından, ağır geçen kış şartları nedeniyle karla kaplı dağlık alanlarda yiyecek ve su bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Kırşehir'in Çuğun mevkiindeki belirlenen noktalara yem ve su bırakıldı." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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