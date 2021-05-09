Kırşehir'de çevrim içi afet farkındalık eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de çevrim içi afet farkındalık eğitimi

Kırşehir'de çevrim içi afet farkındalık eğitimi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik çevrim içi afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

Kırşehir'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik çevrim içi afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmesi kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile vatandaşların afetlere karşı bilinçlenmesi ve gerekli önemi göstermesinin amaçlandığı kaydedildi.

Orman İşletme, DSİ 122. Şube, Meteoroloji, Karayolları 61. Şube Şefliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar, KOSGEB ile Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürlükleri personellerine online olarak eğitimlerin verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırşehir'de afet farkındalığın arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla farklı günlerde çevrim içi olarak eğitimlerimiz sürmektedir. Kent merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personeller, özel kuruluşlar, ilçe, köy ve mahalleler ile sitelerdeki ailelere, vatandaşlarımıza afetler hakkında bilgi verilmektedir. Afet farkındalık eğitimlerimizle toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Aleyna Tilki Burcu Biricik Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cyle Larin Arda Turan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırşehir'de çevrim içi afet farkındalık eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:16:21. #1.14#

title