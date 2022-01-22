Kırşehir'de çelik kasadan altın ve para hırsızlığının firari şüphelisi yakalandı

Kırşehir'de evdeki çelik kasadan para ve altın çalan 2 zanlıdan biri daha Ankara'da yakalanarak tutuklandı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de evdeki çelik kasadan para ve altın çalan 2 zanlıdan biri daha Ankara'da yakalanarak tutuklandı.

Kent merkezi Bağbaşı Mahallesi'nde 4 ay önce yakınının düğününe giden Y.A'nın ikametindeki çelik kasadan hırsızlık yaptığı ileri sürülen firari şüphelinin yakalanması için Ankara'da operasyon düzenlendi.

Ankara ve Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheli K.T, Çankaya ilçe merkezinde gözaltına alındı.

K.T, Ankara'da sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Çelik kasadan 55 bilezik, 120 çeyrek altın, 18 Reşat altın ve 20 bin avro çalınmış, polis ekipleri, 396 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip zanlılardan H.H.İ'yi Ankara'da yakalamıştı.