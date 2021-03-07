Kırşehir'de canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
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Kırşehir'de canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

07.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:37
Kırşehir'de canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

Kırşehir Ticaret Borsası canlı hayvan pazarının yeniden açılmaya başlandığı bildirildi.

Kırşehir Ticaret Borsası canlı hayvan pazarının yeniden açılmaya başlandığı bildirildi.

Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, canlı hayvan pazarı ve beraberindeki pazar park yerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında gününün değiştirildiği anımsatıldı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle hafta içi açılan hayvan pazarının, kısıtlamalarda yapılan değişiklikle yeniden eski gününde hizmet vereceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırşehir'in hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iller arasında olması nedeni ile hafta içi çarşamba açık olan canlı hayvan pazarı, yeniden pazar günleri de açılmaya başlanmıştır. Uygulama bugün itibarıyla başlamıştır. Artık çarşamba ve pazar günleri hizmet verecek canlı hayvan pazarına gelen satıcı ve alıcıların, mutlak surette salgın kurallarına uymaları, satıcıların hayvanların sağlık raporlarının mutlaka yanlarında bulundurmaları, kulak küpelerinin olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde canlı hayvan pazarlarına girişleri engellenecektir. Vatandaşlarımızdan gerekli hassasiyeti göstermelerini istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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