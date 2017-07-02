Kırşehir'de Camilerden Hırsızlık İddiası

Kırşehir'de camilerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Kırşehir kent merkezinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi, Cacabey, Eski Sanayi ve Mevlana camilerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Sabah namazının ardından hırsızların camilere girdiğini tespit eden ekipler, cami ve çevrelerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.



İncelemelerde camilere hırsızlık yapmak için giren iki kişinin, imam odaları ve yardım parası kutularını aradıkları, dolapları ve odaları kontrol ettikleri belirlendi. Mevlana ve Hoca Ahmet Yesevi camilerindeki yardım kutularının da çalındığı tespit edildi.



Ekipler, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.