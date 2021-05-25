Kırşehir'de camilerde afet farkındalık eğitimleri verildi
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Kırşehir'de camilerde afet farkındalık eğitimleri verildi

Kırşehir'de camilerde afet farkındalık eğitimleri verildi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) kent merkezindeki camilerde afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) kent merkezindeki camilerde afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak belirlenmesi nedeniyle kurum ve kuruluşların yanı sıra camilerde namaz öncesinde vatandaşlara bilgi verildiği belirtildi.

Kentteki Gölhisar ve Gölhisar Fatih Camileri ile Güldiken Mahallesi'ndeki TOKİ, İmameyn ve Güvercinlik camileri olmak üzere 5 camide afetlere karşı farkındalıkların anlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başlatılan eğitim seferberliği, toplumda afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışları değiştirme, afetlerde dirençli toplum oluşturma, afet farkındalığının arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla devam etmektedir. Camilerde verilen farkındalık eğitimlerinde, sıkça görülen afetler hakkında bilgi verilmiştir. Afet anında ilk 6 saatin önemi, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları anlatılmıştır. Afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, yaşam çevremizdeki riskler de vatandaşlara örneklerle bahsedilmiştir."

Kırşehir'de camilerde afet farkındalık eğitimleri verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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