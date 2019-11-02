Kırşehir'de cami şadırvanının muslukları çalındı

02.11.2019 13:18

Kırşehir'de bir caminin musluklarını çaldıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Kent merkezinde Lise Caddesindeki Karlıoğlu Cami imamı Ahmet Yılmaz, şadırvanın kapılarının kırık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde şadırvandaki 18 musluğun sökülerek çalındığını tespit eden Yılmaz, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, cami şadırvanına girdiklerini belirledikleri A.K. ve M.O'yu yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA