Kırşehir'de çaldıkları traktörü Adana'da satmak isteyen 2 zanlı yakalandı
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Kırşehir'de çaldıkları traktörü Adana'da satmak isteyen 2 zanlı yakalandı

Kırşehir'de çaldıkları traktörü Adana'da satmak isteyen 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir'de çaldıkları traktörü Adana'da satmak isterken suçüstü yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kırşehir'de çaldıkları traktörü Adana'da satmak isterken suçüstü yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, F.S, Bahçelievler Mahallesi'nde 66 NG 268 plakalı traktörün çalındığını, hemen yanında bulunan kardeşi M.S'ye ait otomobilin ise tekerleklerinin delici aletlerle parçalandığını belirterek polise ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olay yerinde ve güvenlik kamera kayıtlarında yapılan incelemede, 2 zanlının traktörü gece saatlerinde çaldıkları, peşlerinden gelinmemesi için de otomobilin tekerleklerini parçaladıkları belirlendi.

Polis, kamera kayıtlarından traktörün bir kamyona yüklenerek Adana'ya götürüldüğünü tespit etti.

Kırşehir ve Adana Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla 2 şüpheli, Adana'da traktörü satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve Kırşehir'e getirilen zanlılardan A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, R.T adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Traktör ise sahibi F.S'ye teslim edildi.

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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