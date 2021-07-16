Kırşehir'de cadde ve sokaklarda bayram yoğunluğu yaşandı
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Kırşehir'de cadde ve sokaklarda bayram yoğunluğu yaşandı

Kırşehir'de cadde ve sokaklarda bayram yoğunluğu yaşandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Kırşehir'de 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Ankara, Atatürk ve Terme caddeleri ile tarihi Uzun Çarşı'da yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri maske ve mesafe konusunda vatandaşları uyardı. Zabıta ekipleri, gıda satan iş yerlerinde denetim yaptı.

Uzun bayram tatili sebebiyle banka ve ATM önlerinde de yoğunluk oluştu.

Vatandaşlar belirli sayı gözetilerek banka içine alındı.

Kırşehir'de cadde ve sokaklarda bayram yoğunluğu yaşandı
Kırşehir'de cadde ve sokaklarda bayram yoğunluğu yaşandı
Kırşehir'de cadde ve sokaklarda bayram yoğunluğu yaşandı
Kırşehir'de cadde ve sokaklarda bayram yoğunluğu yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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