Kırşehir'de cadde ve meydanlar YKS sessizliğine büründü Ankara, Terme, Lise ve Atatürk Caddeleri Cacabey Meydanı Trafik yoğunluğunun azalması Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla 09.30 ile 15.

Ankara, Terme, Lise ve Atatürk Caddeleri

Cacabey Meydanı

Trafik yoğunluğunun azalması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla 09.30 ile 15.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Kırşehir'de işlek cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kırşehir'de işlek cadde ve sokakları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, bugün yapılan YKS'nın halk sağlığı açısından uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 09.00 itibarıyla başladı.

Kırşehir'in en işlek noktalarından Ankara, Terme, Lise ve Atatürk Caddeleri ile Cacabey Meydanında sessizlik hakim oldu. Meydan, ana cadde ve sokaklarda, yaya ile araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı şehrin belirli yerlerinde uygulama noktaları oluşturdu.

Kaynak: AA