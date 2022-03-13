Kırşehir'de buğday yüklü tır devrildi

SUSUZ, KARS (İHA) - Kayseri'den Adapazarı'na giden buğday yüklü tır Kırşehir'de devrildi.

Edinilen bilgiye göre A.G'nin kullandığı 38 AAD 214 plakalı tır, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle Mucur ilçesi Susuz köyü yakınlarında şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tır şoförü A.G'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa