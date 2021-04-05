Kırşehir'de bu yıl yatırımlara 406 milyon 458 bin lira ödenek ayrıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu yıl uygulama programına alınan 129 proje için 406 milyon 458 bin lira ödenek ayrıldığını belirtti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu yıl uygulama programına alınan 129 proje için 406 milyon 458 bin lira ödenek ayrıldığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı ikinci toplantısı, Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırşehir Valiliğinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Akın, kentin kalkınması ve refah düzeyinin arttırılması hususunda yatırımcı kurum ve kuruluşlarca yürütülen projelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

Yatırımcı kuruluşlar tarafından Kırşehir'de 2021 yılında 129 projenin uygulanmak üzere programda yer aldığını vurgulayan Akın, "129 projenin toplam parasal değeri 3 milyar 157 milyon 978 bin lira. Geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 1 milyar 126 milyon 360 bin lira harcanmıştır. 2021 yılında bu projelere 406 milyon 458 bin ödenek ayrılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yardımcısı Zikri Şahin, kaymakamlar, belediye başkanları, bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, yatırımcı kuruluş yöneticileri faaliyetleri hakkında bilgi verdi, koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız