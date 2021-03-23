Kırşehir'de bu yıl 500 bin fidan toprakla buluşturulacak
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Kırşehir'de bu yıl 500 bin fidan toprakla buluşturulacak

23.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:26
Kırşehir'de bu yıl 500 bin fidan toprakla buluşturulacak

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu yıl il genelinde 500 bin fidan dikileceğini belirtti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu yıl il genelinde 500 bin fidan dikileceğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, Vali Akın'ı ziyaret ederek Orman Haftası'nda gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Akın, ormanların geleceğe bırakılacak en önemli miras olduğunu vurguladı.

Çevre kirliliğini engellemenin yollarından birisinin de orman varlığını artırmak olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"İlimizde de orman varlığımızı artırmak adına önemli çalışmalar yürütülüyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarla, yüzde 3 seviyesinde olan orman varlığımız yüzde 7'ye çıkarıldı. Bu oranı daha da artırma gayretindeyiz. Bu kapsamda 2021'de ilimizde 500 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek. Ayrıca 2 bin dönümlük mevcut ağaçlandırılmış alanda da bakım çalışması yapılacak. Amacımız gelecek nesillere daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir Kırşehir bırakmak."

Karaca da 21-26 Mart'ta kutlanan Orman Haftası'nda çeşitli etkinlikler planladıklarını, kurumun bahçesine kurdukları stantla da vatandaşlara ücretsiz çam fidanı dağıttıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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