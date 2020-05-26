Kırşehir'de 'Bozlak' bayramlaşması KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, sanatçı İdris Altuner sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde mahallesine evden konser verdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, sanatçı İdris Altuner sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde mahallesine evden konser verdi.

Sosyal mesafe kurallarına uyulan konserde mahalleli evlerinin balkonundan türkülere eşlik edip alkış tuttu. Evinin bahçesine kurduğu müzik sistemi ile verdiği mini konserle mahalleliler ile bayramlaşan Altuner, devlet ve milletçe ciddi önlemlerle bu günlere gelindiğini ve alınan tedbirler sonrası ile rahatlamanın olmaya başladığını söyledi.

Evinin bahçesinden türkülerle gönüllere dokunup bayramlaştığını ve verdiği konser ile gönüllere köprü kurduğunu anlatan sanatçı İdris Altuner, "Pandemi sürecinden geçiyoruz. Devlet ve milletçe çok ciddi önlemlerle bu günlere geldik. Alınan tedbirler sonrasında görüyoruz ki, yavaş yavaş rahatlıyoruz. Verilen emeklerin boşa çıkmaması konusunda kısıtlamalar var. Komşularımıza gitmiyoruz ama ev ve mahalle konseri ile onların gönüllerine türkülerle dokunalım istedik" dedi.

Boş sokaklarda evlerinin balkonuna çıkan ve teşekkür etmeye kapı komşusuna gelen mahalle sakinleri ise, "Sokağa çıkma yasağı ile bayramı buruk geçiriyoruz. İdris kardeşin saz ve sözü ile verdiği morale teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA