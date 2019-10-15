Kırşehir'de "Bölgesel Kalkınma Tecrübe Paylaşımı Toplantısı"

15.10.2019 16:54

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir'deki Ahilik ruhuna uygun olarak bölgesel kalkınmada önemli rolleri olduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, KAEÜ'nün kalite ve bölgesel kalkınma süreçlerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversitelerin rektörlerine anlattı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından düzenlenen "Üniversitelerde Kalite Güvencesi Oluşturma Süreçleri ve Bölgesel Kalkınma Tecrübe Paylaşımı Toplantısı"nda konuşan Karakaya, kalite çalışmaları ve bölgesel kalkınma çalışmalarının üniversitedeki işleyiş ve bilgi kaynaklarına ciddi katkısı olduğunu ifade etti.

Kalite ve bölgesel kalkınma anlamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bilgi ve birikimleriyle diğer üniversitelere model olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversitelerimizin rektörleriyle kalite süreçlerimizi paylaşıyoruz, destek olmaya devam edeceğiz. Ahi şehri Kırşehir'deki Ahilik ruhuna uygun olarak bölgesel kalkınma da önemli bir rolümüz var. Göreve geldiğimizden beri kalite odaklı bir sistemi benimsedik. Tüm birimleriyle kalite yönetim sistemi belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek devlet üniversitesi olma özelliğine sahibiz. Hedefimiz daima en iyiye ulaşmaktır. Bölgesel kalkınmaya da yine aynı şekilde çok önem veriyoruz. Pilot üniversite olarak projeler sayesinde Kırşehir'de istihdam alanlarını geliştirmek için çaba gösteriyor, müteşebbislere her türlü bilimsel katkıyı sağlıyoruz."

Toplantının ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya plaket verdi.

Kaynak: AA