Kırşehir'de bitkin ve hasta bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
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Kırşehir'de bitkin ve hasta bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Kırşehir'de bitkin ve hasta bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde köylülerin bitkin ve hasta halde bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde köylülerin bitkin ve hasta halde bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı.

Akpınar ilçesine bağlı Hanyeri Sarıkaya köyü kırsalında hasta ve bitkin halde kızıl şahin bulan vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi.

Köye giden jandarma ve Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kızıl şahini alarak Kırşehir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Burada koruma altına alınan ve tedavi süreci başlatılan kızıl şahin, daha sonra doğaya salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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