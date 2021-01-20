Kırşehir'de bir yılda 1094 kalp hastasına müdahale edildi
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Kırşehir'de bir yılda 1094 kalp hastasına müdahale edildi

20.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:33
Kırşehir'de bir yılda 1094 kalp hastasına müdahale edildi

Kırşehir'de, bir yılda 1094 kalp hastasına müdahale edilerek tedavilerinin yapıldığı bildirildi.

Kırşehir'de, bir yılda 1094 kalp hastasına müdahale edilerek tedavilerinin yapıldığı bildirildi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anjiyo Ünitesinin 2017 yılında kurulduğu ifade edildi.

Ünitenin açılmasından itibaren kent halkı dışında Nevşehir, Yozgat ve Kırıkkale'nin komşu ilçelerinden kalp hastalarının da tedavi için hastaneye geldiği belirtilen açıklamada, 2020 yılında 1094 kişiye müdahale edildiği aktarıldı.

Hastaların tedavilerinin sağlandığı vurgulanan açıklamada, kalp krizi geçiren hastalara da burada müdahale edildiği kaydedildi.

Açıklamada, anjiyo ünitesinin iki farklı yoğun bakım biriminde 7 kardiyolog ile sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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