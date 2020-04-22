Kırşehir'de bir mahalle ve 2 binadaki karantina sona erdi Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki 2 bina ile Kaman ilçesinde bir mahallede uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki 2 bina ile Kaman ilçesinde bir mahallede uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkez Kervansaray Mahallesi'nde site içindeki 2 bina ve Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit köyü Kapaklı Mahallesi'nde yaşayanların bazılarının koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine İl ve Kaman Hıfzıssıhha Kurulları tarafından 8 Nisan'da alınan karantina kararında 14 günlük süre sona erdi.

Karantina sürecinde yeni vakanın tespit edilmediği 2 bina ve mahallede sağlık ekiplerinin yaptığı testler de negatif çıktı.

İl ve Kaman İlçe Hıfzıssıhha Kurulları gereğince 2 bina ve bir mahalledeki karantina uygulaması kaldırıldı.

Kaynak: AA