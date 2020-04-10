Kırşehir'de bir dernekten Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira destek Kırşehir'de Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira bağışladı.

Kırşehir'de Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira bağışladı.

Dernek başkanı Arif Saylam, yaptığı açıklamada, eski uzman erbaşların üye olduğu sivil toplum kuruluşu olarak kampanyaya destek sağlamak için girişimde bulunduklarını ifade etti.

Üyelerin yüzde 90'dan fazlasının asgari ücretle geçimini sağladığını belirten Saylam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine 5 gün önce kampanyaya destek sürecini başlattıklarını dile getirdi.

Dernek üyesi eski uzman çavuşların imkanları ölçüsünde çağrıya katkı sunduğunu vurgulayan Saylam, "Başlattığımız süreçte 10 bin lira ile bu kampanyaya destek çıktık. Geçimini zor sağlayarak, milli dayanışma içerisinde bir vatandaşımızın evindeki çorbaya tuz olabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Saylam, üyelerinin dernek kanalıyla kampanyaya desteği sürdürebileceklerini de aktardı.

Kaynak: AA