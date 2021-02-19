Kırşehir'de bir ayda 20 yaralı sokak ve yaban hayvanı tedavi edildi
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Kırşehir'de bir ayda 20 yaralı sokak ve yaban hayvanı tedavi edildi

19.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:06
Kırşehir'de bir ayda 20 yaralı sokak ve yaban hayvanı tedavi edildi

Kırşehir'de bir ayda doğada yaralı olarak bulunan 20 sokak ve yaban hayvanı tedavi edildi.

Kırşehir'de bir ayda doğada yaralı olarak bulunan 20 sokak ve yaban hayvanı tedavi edildi.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nihat Özkan, AA muhabirine, kış aylarında sokak ve yaban hayvanlarının beslenmesi ile barınması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yaralı olarak bulunan kedi, köpek, şahin ve kartal gibi hayvanların farklı kurumların ekipleri ve vatandaşlar tarafından belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirildiğini belirten Özkan, bu hayvanları tedavi ederek durumu uygun olanları doğaya bıraktıklarını dile getirdi.

Vatandaşların bu konudaki duyarlılıklarına teşekkür eden Özkan, "Son bir ayda Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimize yaralı olarak 10 köpek, 5 kedi, 3 şahin ve 2 kartal getirildi. Yaban hayvanları tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı. 2 köpeğimizin tedavisine ise devam ediyoruz. Tedavileri biten sokak hayvanlarımızı da kurumumuzda barındırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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