Kırşehir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk yaralandı.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi A.P. (17), dün kız kardeşine mesaj attığı iddiasıyla sosyal medya üzerinden tartıştığı A.Ç. (17) ile bugün 25 Aralık Caddesi'nde karşılaştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P'nin, yanında bulunan bıçakla A.Ç'yi yaraladığı öne sürüldü. A.Ç. 112 Acil Servis ekibi tarafından Kaman Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hayati tehlikesi bulunan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
A.P. kavganın olduğu yerde yakalandı.
Kaynak: AA