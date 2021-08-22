Kırşehir'de bıçaklanan kadın öldü
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Kırşehir'de bıçaklanan kadın öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırşehir'de bıçaklanan kadın öldüKIRŞEHİR'de Afganistan uyruklu Z.H. (30) isimli kadın, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Afganistanlı erkek B.M.A. (30) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kırşehir'de bıçaklanan kadın öldü

KIRŞEHİR'de Afganistan uyruklu Z.H. (30) isimli kadın, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Afganistanlı erkek B.M.A. (30) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 23.30 sıralarında Müftülük Caddesinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Z.H. isimli kadın, oturduğu binanın önünde Afganistanlı erkek B.M.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. B.M.A. belinden çıkardığı bıçakla Z.H.?yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı B.M.A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Afganlı kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kırşehir'de bıçaklanan kadın öldü
Kırşehir'de bıçaklanan kadın öldü
Kırşehir'de bıçaklanan kadın öldü
Kırşehir'de bıçaklanan kadın öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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