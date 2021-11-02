Kırşehir'de "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtıldı - Haberler
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Kırşehir'de "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtıldı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de

Kırşehir'de, İçişleri Bakanlığının "Bi Harektine Bakar Hayat" temalı kampanyası bilboardlara asılan afişlerle tanıtıldı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, İçişleri Bakanlığının "Bi Harektine Bakar Hayat" temalı kampanyası bilboardlara asılan afişlerle tanıtıldı.

Vatandaşların trafik farkındalığını artırmayı amaçlayan kampanya ile ilgili kentteki bilboardlara görseller asıldı.

Öte yandan, kampanya ile ilgili görseller Kırşehir Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Kırşehir'de Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası tanıtıldı

Kırşehir'de Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası tanıtıldı

Kırşehir'de Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası tanıtıldı

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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