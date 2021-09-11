Kırşehir'de beton mikserinin çarptığı tek katlı evin balkonunda oturan kadın öldü
Kırşehir'de beton mikserinin çarptığı tek katlı evin balkonunda oturan kadın hayatını kaybetti.
Kırşehir'de beton mikserinin çarptığı tek katlı evin balkonunda oturan kadın hayatını kaybetti.
Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde, A.Ç'nin kullandığı 40 AT 405 plakalı beton mikseri, yol kenarındaki tek katlı evin balkonuna çarptı.
O sırada balkonda oturan ev sahibi Melek A. (79), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü, Kaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ölen kadının cenazesi, jandarma ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
AA / Ali Güneş - Son Dakika Haberleri