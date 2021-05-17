Berber salonları kısıtlama gününden randevularını doldurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Berber salonları kısıtlama gününden randevularını doldurdu

İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Haberler | Yaşam

Berber salonları kısıtlama gününden randevularını doldurdu Yoğunluk karşısında berberler şehir genelinde randevu sistemi uyguluyor İçişleri Bakanlığının normalleşme sürecini açıklamasının ardından Kırşehir'de, berber salonları yoğun mesaiye başladı.

Berber salonları kısıtlama gününden randevularını doldurdu

Yoğunluk karşısında berberler şehir genelinde randevu sistemi uyguluyor

KIRŞEHİR - İçişleri Bakanlığının normalleşme sürecini açıklamasının ardından Kırşehir'de, berber salonları yoğun mesaiye başladı. Şehir genelinde kısıtlama günü randevu sistemlerini doldurduklarını söyleyen berberler randevu sistemi ile çalışıyor.

Kısıtlamanın sona ermesi ve iş yerlerinin açılışının ardından müşteri kabulüne başlayan berberler, bir yandan traş yaparken bir yandan da randevu telefonlarını cevaplıyor.

Terme Caddesi üzerinde berber salonu işleten Sekan Kuşcu, geceden randevu sistemlerini doldurduklarını ve yoğunluğu berber olarak mutlu karşıladıklarını söyledi.

Tıraş olan ve evde kalarak saç ile sakalın birbirine karıştığını aktaran Sakin Erol adlı müşteri, evde kalınan süre içerisinde saç ile sakalın birbirine karıştığını traş olarak kendine geldiğini aktardı. Ali Çelik adlı kişi ise yataktan kalkar kalkmaz berber salonuna geldiğini belirtti. Tam kapanma sonrası iş yerini açan Ümit Acıpınar adlı berber işletmecisi ise ilk gün nedeniyle yoğunluk oluştuğunu ve randevu sistemi kullandıklarını açıkladı.

Öte yandan normalleşme süreci ile birlikte şehir merkezinde trafik belli aralıklarla durma noktasına geldi.

Berber salonları kısıtlama gününden randevularını doldurdu
Berber salonları kısıtlama gününden randevularını doldurdu
Berber salonları kısıtlama gününden randevularını doldurdu
Berber salonları kısıtlama gününden randevularını doldurdu
Berber salonları kısıtlama gününden randevularını doldurdu
Berber salonları kısıtlama gününden randevularını doldurdu
Berber salonları kısıtlama gününden randevularını doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Abdullah Gül Lale Karabıyık Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Berber salonları kısıtlama gününden randevularını doldurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 12:25:58. #1.11#

title