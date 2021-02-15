Kırşehir'de belediyenin seralarında gül ve çalı bitkileri yetiştiriliyor
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Kırşehir'de belediyenin seralarında gül ve çalı bitkileri yetiştiriliyor

15.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:03
Kırşehir'de belediyenin seralarında gül ve çalı bitkileri yetiştiriliyor

Kırşehir Belediyesi, kurduğu seralardaki sistemle gül ve çalı bitkileri yetiştirmeye başladı.

Kırşehir Belediyesi, kurduğu seralardaki sistemle gül ve çalı bitkileri yetiştirmeye başladı.

Dinekbağı mevkisindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesine kurulan seralara 8 biner gül ve çalı bitkisi dikildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sera alanlarındaki çalışmayı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekicioğlu, seralara çelik köklendirme sistemi kurulduğunu belirterek, gül ve çalı bitki türlerini yetiştirmeye başladıklarını ifade etti.

Bu çalışma ile şehrin park ve bahçelerinde ihtiyaç duyulan bitkilerin yetiştirileceğini belirten Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan seralarımızda ihtiyaç duyduğumuz gül, lavanta gibi çiçeklerin ve çalı bitki türlerinin hepsinin üretimini çelikleme yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi bu işe ciddi derecede kaynak aktarılıyordu. Biz üretmenin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle kendi çiçeğimizi kendimiz üretiyoruz. Ürettiğimiz çiçekler şehrimizdeki park, cadde, refüj gibi alanlara dikilecek. Emeği geçen ekip arkadaşlarımızı kutluyorum, üreten bir Kırşehir'i hep birlikte inşa ediyoruz."

Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Polat da müdürlük bahçesindeki seraların ısıtma ve sulama sistemini belediye işçileriyle yaparak üretime başladıklarını ifade etti.

Belediyenin kendi imkanlarıyla çelik köklendirme sisteminin kurulduğunu vurgulayan Polat, 8 biner gül ve çalı bitkisi ektiklerini, 8 bin de lavanta dikeceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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