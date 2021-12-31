Kırşehir'de belediyeden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, soğuk kış günlerinde belediyenin üniversite kampüsüne kurduğu büfelerde öğrencilere çorba dağıtıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) merkez yerleşkesindeki Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binaları kavşağı ile otobüs durakları karşısında, Kırşehir Belediyesince "çorba evi" adıyla ahşap malzemelerden büfe kurdu.

Öğrencilerin yoğun olduğu yerlerdeki büfelerde bardakta çorba ikramı yapıldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, büfeleri ziyaret ederek öğrencilere çorba dağıttı.

Ekicioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce planladıkları üniversite öğrencilerine yönelik çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin özellikle sınav dönemleri başta olmak üzere farklı zamanlarda çorba ikramında bulunduklarını vurgulayan Ekicioğlu, şöyle konuştu:

"Üniversitemize projemizle ilgili müracaat ettik. Rektörümüz de müsaade etti. Bundan sonra da müsaade ettikleri takdirde, sadece sınav dönemi için değil, sürekli kahvaltı türü ve çorba ikramımız olacak. 18 bin öğrencimiz var burada, bunun yaklaşık 5 binine çorba ikram edeceğiz."

KAEÜ Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi Berfin Bozkurt da uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, "Her sabah devam edecek olması da bizi daha çok mutlu edecek. Havalar çok soğudu, bizim için gayet iyi oldu." dedi.

Öğrenci Kardelen Yüksel de final sınavları haftasında olduklarını vurgulayarak, "Çok önemli bir haftada, Kırşehir'in soğuk ayazında çorba dağıtımı bizim için çok iyi oldu. Belediyemize teşekkür ederiz, böyle güzel etkinlikleri her zaman görmek isteriz." diye konuştu.

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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