Kırşehir'de belediye sokakları bahara hazırlıyor
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Kırşehir'de belediye sokakları bahara hazırlıyor

Kırşehir'de belediye sokakları bahara hazırlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Baharın kendini göstermesi ile birlikte Kırşehir Belediyesi, caddeler ve yürüyüş yollarında bulunan ağaçları budayarak şehri bahara hazırlıyor.

Baharın kendini göstermesi ile birlikte Kırşehir Belediyesi, caddeler ve yürüyüş yollarında bulunan ağaçları budayarak şehri bahara hazırlıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kendi sorumluluk alanlarında boya badana, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri bahar mevsimi için hazırlıklara başladı. Ekipler, bahar hazırlıkları kapsamında ağaç dikme ve ağaç budaması gibi işleri gerçekleştirirken diğer taraftan da şehirde tek yön ve asfaltlama çalışmalarını yürütüyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de belediye sokakları bahara hazırlıyor
Kırşehir'de belediye sokakları bahara hazırlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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