Kırşehir'de belediye personeline afet farkındalık eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırşehir'de belediye personeline afet farkındalık eğitimi verildi

08.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:11
Kırşehir'de belediye personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) belediye personeline afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) belediye personeline afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde belediye personeline yönelik 3 aşamalı eğitim düzenlendiği belirtildi.

2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlendiği hatırlatılan açıklamada, belediye personeline yönelik planlanan afet farkındalık eğitiminin ikinci aşamasının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, deprem sırasında ve ilk 6 saatte yapılacak faaliyetlerle ilgili kamu spotunun izlenmesiyle başlanan eğitimde bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, tehdit ve tehlikeler, afet çantası, gönüllülük, afet sonrası doğru davranışlarla ilgili bilgi verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Leyla Şahin Usta Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Buse Varol Merve Dizdar Bülent Serttaş
Spor Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Twitter Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir'de belediye personeline afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 13:10:31. #1.14#
title