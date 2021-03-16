Kırşehir'de beklenen yağış başladı, valilik fırtınaya karşı uyardı
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Kırşehir'de beklenen yağış başladı, valilik fırtınaya karşı uyardı

16.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:36
Kırşehir'de beklenen yağış başladı, valilik fırtınaya karşı uyardı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, sabah saatleri ile yağış etkili olmaya başladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, sabah saatleri ile yağış etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle de sokaklar boş kaldı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, hızlı adımlarla kapalı alanlara otobüs duraklarına koşarken bazı vatandaşlar da yağmurun keyfini yürüyerek çıkardı. Öte yandan Kırşehir Valiliği meteorolojik değişimlere karşı uyarıda bulundu. Valilikten yapılan uyarıda yağışla birlikte rüzgarın yer yer 60-80 kilometre hıza ulaşılabileceği belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, "Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına beklentisi var. Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de beklenen yağış başladı, valilik fırtınaya karşı uyardı
Kırşehir'de beklenen yağış başladı, valilik fırtınaya karşı uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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