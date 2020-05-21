Kırşehir'de bayramda hava sıcaklığı azalacak
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Kırşehir'de bayramda hava sıcaklığı azalacak

Kırşehir ve çevresinde, 22-23 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklığının hissedilir derecede azalacağı belirtildi.

Kırşehir'de bayramda hava sıcaklığı azalacak
21.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:55

Kırşehir ve çevresinde, 22-23 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklığının hissedilir derecede azalacağı belirtildi.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının bugünden itibaren etkisini kaybedeceği vurgulanarak, Kırşehir ve çevresinde sıcaklıkların 10-15 derece azalacağı ifade edildi.

Ramazan Bayramı ve 22-23 Mayıs tarihleri arasında sıcaklık düşününün yaşanacağı aktarılan açıklamada, 22 Mayıs Cuma günü Kırşehir çevresinde gök gürültülü sağanak yağışının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, sıcaklık değişimleri, kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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