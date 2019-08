Kırşehir'de bayram öncesi gıda denetimi

09.08.2019 10:54

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, Kurban Bayramı öncesi gıda denetimini artırdıklarını bildirdi.

Şahin, yazılı açıklamasında, vatandaşların kurban etlerini kayıtlı ve hijyen denetimi yapılmış kasap ve şarküterilerde çektirmelerini önerdi.

Kurban Bayramı nedeniyle et ürünleri, tatlı, pasta, şekerleme, fırın, pide ve unlu mamul üretim yerleri, toplu tüketim alanları ve gıda satış merkezleri olmak üzere gıda arzının bulunduğu işletmelerde gıda güvenilirliği ve hijyeni konusunda denetim yapıldığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Gıdaların güvenilir olmasını sağlamaya çalışırken tüketicileri de bilinçlendirmeye gayret göstermekteyiz. Vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuzlukları 'Alo Gıda 174' hattı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerine bildirmeli. Ambalajsız, açıkta satılan, üreticisi ve markası belli olmayan firmalara ait ürünler satın alınmamalı, ürünlerin son tüketim tarihlerine ve ambalajlarının sağlam olup olmadığına da dikkat edilmeli. Gıdaya ilişkin her türlü şikayet ve talepler anında değerlendirilmeye alınmakta ve sonuçları internet üzerinden takip edilebilmektedir. Her zaman olduğu gibi Kurban Bayramında da halkımızdan gelebilecek gıda ile ilgili her türlü şikayet ve taleplere açık olduğumuzu bildirir, vatandaşlarımızın sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güvenli gıdaya ulaşabildiği güzel bir Kurban Bayramı geçirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA