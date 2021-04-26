Kırşehir'de başarılı 39 sporcu öğrenciye yüzde 100 burs desteği

Kırşehir'de, farklı branşlardaki spor dallarında başarılı olan 39 sporcu öğrenciye yüzde 100 burs desteği sağlanacağı bildirildi.

Kırşehir'de, farklı branşlardaki spor dallarında başarılı olan 39 sporcu öğrenciye yüzde 100 burs desteği sağlanacağı bildirildi.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile özel eğitim ve öğretim kurumları arasında ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında yüzde 100 burslu okumalarına imkan sağlayan Sporcu Öğrencilerin Eğitimde İşbirliği Protokolü imzalandığı hatırlatıldı.

Protokol kapsamında Kırşehir'de de 39 sporcu öğrenciye burs desteği verileceği ifade edilen açıklamada, öğrencilerin eğitimi için Bil, Kırşehir, Sınav kolejleri ve Final okullarıyla protokol imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, kontenjan ayıran özel okullara teşekkür edilerek, şunlar kaydedildi:

"Protokol kapsamında ilimizde olimpik ve paralimpik spor dalları yarışmalarında dünya ve Avrupa şampiyonalarında, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali, dünya gençlik olimpiyatlarında, ulusal spor faaliyetlerinde son 2 yıl içerinde altın, gümüş, bronz madalya aldıklarını Bakanlık tarafından belgelendiren 39 sporcumuza, sınıflarını geçmek ve spor yaşamına devam etmek kaydı ile diplomalarını alıncaya kadar yüzde 100 eğitim bursu verilmesi sağlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız