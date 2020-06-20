Kırşehir'de balkondan düşen kişi öldü
Kırşehir'de, dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.
20.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:49
Kırşehir'de, dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kent merkezinde Medrese Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki evinde ailesiyle yaşayan Bekir K. (43), balkondan zemine düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bekir K'nin öldüğünü belirledi.
Bekir K'nin cesedi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA