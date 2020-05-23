Kırşehir'de balkondan düşen kadın öldü
Kırşehir'de, apartmanın dördüncü katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.
23.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:51
Kırşehir'de, apartmanın dördüncü katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.
Merkez Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede ailesiyle yaşayan İlhan Özbek (62), balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özbek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA