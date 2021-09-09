Bakır kablo ve demir çalan iki zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı
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Bakır kablo ve demir çalan iki zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de bakır kablo ve demir çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de bakır kablo ve demir çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinden 2 ton inşaat demiri ve bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Müştekilerin ifadelerine başvuran ekipler, bakır kablo ile ilgili verilen teknik bilgiler ışığında hurda satılan yerlerde inceleme yaptı.

Bir hurdacıda özellikleri verilen bakır kabloların benzerlerini gören ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 30 saatlik görüntüleri inceleyerek şüphelilerin E.A. ve İ.A. olduğunu tespit etti.

E.A. ve İ.A, kent merkezinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bakır kablo ve demir çalan iki zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı
Bakır kablo ve demir çalan iki zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı
Bakır kablo ve demir çalan iki zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı
Bakır kablo ve demir çalan iki zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı
Bakır kablo ve demir çalan iki zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı
Bakır kablo ve demir çalan iki zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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