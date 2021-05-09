Kırşehir'de bahçesine yıldırım düşen kadın öldü
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Kırşehir'de bahçesine yıldırım düşen kadın öldü

Kırşehir'de bahçesine yıldırım düşen kadın öldü
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde, bahçesine yıldırım düşen kadın hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde, bahçesine yıldırım düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yaşayan Yeter B. (67), akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sebze fidelerinin üstünü örtmek için bahçesine çıktı.

Bu sırada bahçeye yıldırım düşmesi sonucu Yeter B, yere yığıldı.

Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, Yeter B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cenazesi, incelemenin ardından ilçedeki belediye morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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