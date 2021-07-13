Kırşehir'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi
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Kırşehir'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi

Kırşehir'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırşehir Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Akın, il genelinde bağımlılıkla mücadele çalışmalarının çok boyutlu olarak ve kararlılıkla yürütüldüğünü ifade etti.

Bağımlılık yapan her türlü maddeye erişiminin engellenmesi amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Akın, şöyle devam etti:

"Bağımlılıkla mücadele konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber çok çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Birçok boyutu olan bağımlılıkla mücadele sadece kamu kurumlarının görev üstlenmesi ile çözülmez. Bu konuda, kamu kurumlarımızın yanında sivil toplum kuruluşlarından da önemli ölçüde destek alıyoruz. Bağımlılıkla mücadele topyekun bir çalışma ile aşılacak konudur. İlimizde Yeşilay Danışma Merkezi ve diğer kamu kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan bu çalışmalar, bağımlılıkla mücadelemizde bizlere önemli kazanımlar sağlamaktadır."

Akın, bugünkü toplantıda 2021 yılının ilk döneminde bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini kaydetti.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, daire müdürleri, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kırşehir'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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