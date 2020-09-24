Kırşehir'de Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı
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Kırşehir'de Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

24.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:01
Kırşehir'de Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Kırşehir'de program düzenlendi.

Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Kırşehir'de program düzenlendi.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Stadyumu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sporcuların çeşitli branşlarında gösteri sunduğu programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Şahin, pandemi sürecinde sağlık ve hijyen tedbirlerini alarak uzun süredir hareket edemeyen herkesi sporla buluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Antrenörler eşliğinde yapılan spor branşlarının yanı sıra spor psikoloğu, diyetisyen ve fizyoterapistlerden de bilgi ve destek alabileceklerini anlatan Şahin, sağlığa ve başarıya giden yolda spor yapan tüm vatandaşlara destekleyici programlar hazırladıklarını aktardı.

Konuşmanın ardından Şahin, ulusal ve uluslararası bazı turnuvalara katılan sporcuları tebrik etti.

Ahi Stadyumu'nda hafta kapsamında çeşitli spor etkinlikleri düzenlenirken, antrenörler vatandaşlara spor yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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