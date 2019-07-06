Kırşehir'de aranan şahıs yakalandı

Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. 'Silahlı tehdit' suçuna karışan ve 2017 yılında ise çıkarıldığı mahkemece hakkında 3 yıl 2 ay hapis cezası verilen N.Y., kent merkezinde yakaladı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan N.Y., Kırşehir Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA