Kırşehir'de "arabalı sinema" etkinliği Kırşehir'de, rüzgar engelline rağmen kültür ve sanat merkezinin duvarına yansıtılan görüntü ile "arabalı sinema" etkinliği gerçekleştirildi.

Kırşehir'de, rüzgar engelline rağmen kültür ve sanat merkezinin duvarına yansıtılan görüntü ile "arabalı sinema" etkinliği gerçekleştirildi.

Kırşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Eşek Kral" filminin gösterimi için Eski Sanayi Sitesi alanında nostaljik "arabalı sinema" etkinliği düzenledi.

Rüzgar nedeniyle filmin yansıtılacağı perde yıkılıp kullanılamaz hale gelince alanın yanındaki Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nin duvarı perde olarak değerlendirildi.

Film, beyaz renkteki kültür ve sanat merkezi duvarına yansıtılarak gösterim gerçekleştirildi.

Araçlarıyla alana gelen vatandaşlar, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi duvarına yansıtılan filmi izleyerek vakit geçirdi. Aileleriyle etkinliğe katılan bazı çocuklar da arabaların üstüne çıkarak filmi farklı bir ortamda izledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, etkinliğe katılan vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikram etti.

Kaynak: AA