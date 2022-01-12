Kırşehir'de apartmanlardan su sayaçları çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de apartmanlardan su sayaçları çalan 2 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de apartmanlardan su sayaçları çalan 2 şüpheli yakalandı
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, "kiralık ev arıyoruz" diyerek girdikleri apartmanlardaki boş evlerden su sayacı çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, "kiralık ev arıyoruz" diyerek girdikleri apartmanlardaki boş evlerden su sayacı çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bağbaşı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana gelen su sayacı hırsızlıklarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çevrede oturanların ifadelerine başvuran ekipler, bir erkek ve kadının farklı günlerde akşam saatlerinde "kiralık ev arıyoruz" bahanesiyle apartmanları dolaştıklarını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, boş konutlardan su sayaçlarını çalan şüpheliler F.Ş. ile birlikte yaşadığı kadın N.C'yi evlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ş. tutuklandı, N.C. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı su sayaçları, zanlıların sattıkları iş yerlerinden alınarak daire sahiplerine teslim edildi.

Şiddetli yağmur sokağı göle çevirdi, botunu kapan vatandaş denizde yüzer gibi yüzdü

Şiddetli yağmur sokağı göle çevirdi, botunu kapan vatandaş denizde yüzer gibi yüzdü

 İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak

İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak

 Bodrum'u sel vurdu! Evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu

Bodrum'u sel vurdu! Evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title