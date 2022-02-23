Kırşehir'de "Anneliğin Yalnız Geçmesin Projesi "uygulanıyor

Kırşehir Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu görevlileri, "Anneliğin Yalnız Geçmesin Projesi" kapsamında yeni doğum yapan anneleri ziyaret etti.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftü Yardımcısı Zeynep Önen, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi görevlileri, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Servisi'ni ziyaret ederek, yeni doğum yapan annelere hediye verdi.

Hastane yetkililerinin eşlik ettiği ziyarette, yeni doğum yapan annelere İslam'da evlat sahibi olmanın önemi anlatılarak, lohusalık hakkında fıkhi hükümler ve bu alandaki hurafelerle ilgili bilgi verildi.

İl Müftü Yardımcısı Zeynep Önen, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, yeni doğum yapan annelere geçmiş olsun temennisinde bulunduklarını ifade etti.

Annelerin yanında olduklarını hissettirmek istediklerini vurgulayan Önen, "Onlara dünyaya getirdikleri çocuğun Allah'ın, kuluna verdiği nimetlerin içerisinde en değerlisi olduğunu anlattık. Bizler, Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve İl Müftülüğümüzü temsilen hastalarımızın gönüllerine misafir olduk. Ziyaretlerimiz 'Anneliğin Yalnız Geçmesin Projesi' kapsamında her hafta düzenli olarak devam edecek." sözlerini kullandı.