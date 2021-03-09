Kırşehir'de anaokulunda öğretmenlerde çıkan korona virüs nedeniyle okulda eğitime ara verildi
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Kırşehir'de anaokulunda öğretmenlerde çıkan korona virüs nedeniyle okulda eğitime ara verildi

09.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:05

Kırşehir'de anaokulunda öğretmenlerde çıkan korona virüs nedeniyle okulda eğitime ara verildi 10 öğretmenden 4'ünde korona virüs tespit edildi Yeni normalleşme dönemi ile birlikte orta riskli iller arasında yer alan Kırşehir'de, bir anaokulunda öğretmenlerde çıkan korona virüs vakası...

Kırşehir'de anaokulunda öğretmenlerde çıkan korona virüs nedeniyle okulda eğitime ara verildi

10 öğretmenden 4'ünde korona virüs tespit edildi

KIRŞEHİR - Yeni normalleşme dönemi ile birlikte orta riskli iller arasında yer alan Kırşehir'de, bir anaokulunda öğretmenlerde çıkan korona virüs vakası nedeniyle okulda eğitime ara verildi.

Yenice Mahallesi'nde bulunan Fatoş Çetin Anaokulu'nda 10 öğretmenden 4'ünün korona virüs testleri pozitif çıktı. 105 öğrencisi bulunan okulda, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince 14 gün eğitim öğretime ara verildi.

Okul çalışanları ve öğretmenlerin idari izinli sayılacağı öğrenilirken, öğrenciler ise eğitime uzaktan devam edecek.

Kırşehir'de anaokulunda öğretmenlerde çıkan korona virüs nedeniyle okulda eğitime ara verildi
Kırşehir'de anaokulunda öğretmenlerde çıkan korona virüs nedeniyle okulda eğitime ara verildi
Kırşehir'de anaokulunda öğretmenlerde çıkan korona virüs nedeniyle okulda eğitime ara verildi
Kırşehir'de anaokulunda öğretmenlerde çıkan korona virüs nedeniyle okulda eğitime ara verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ

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